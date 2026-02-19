Kadın ölümleri aydınlatılamıyor

Şüpheli kadın ölümleri her geçen gün artıyor. Kim tarafından ve nasıl öldürüldüğü belli olmayan kadınlar; evlerinde, sokaklarda, göl kenarında ya da bahçede cansız bedenleri bulunuyor. Ocak ayından itibaren her 2 günde bir en az 1 kadın şüpheli şekilde öldü. Şubat ayının başından itibaren ise en az 16 kadının ölümü basına ‘şüpheli’ olarak yansıdı. Son 1 ayda ise 5 kadın yüksekten ‘düşerek’ hayatını kaybetti.

Kadın örgütleri ise şüpheli ölümlere karşı sokaklara çıkarak 'etkin soruşturma' yürütülmesi yönünde çağrı yaptı. Muğla Ortaca Kadın Platformu, Milas'ta şüpheli şekilde teknede ölü bulunan Bahar Taş’ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Gerçeklerin ortaya çıkması için soruşturma etkin ve şeffaf sürdürülmeli” denildi. İstanbul'da da evindeki balkondan ‘düşerek’ şüpheli şekilde yaşamını yitiren Ece Kılıçaslan'ın davası İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Mahkeme, Kılıçaslan’ın evli olduğu Erol Acar hakkında beraat kararı verdi. Duruşmanın ardından adliye önünde eylem yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ‘‘Olay yeri inceleme yapılmadığından sanığın beyanının esas alındığını görüyoruz” dedi.

HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Şubat ayının ilk gününden itibaren basına yansıyan verilere göre en az 16 kadın şüpheli olarak öldü. Bu kadınların 2’si yüksekten düşerek öldü, bazıları ateşli silahla vurulmuş halde bulundu.

VERİLER NEDEN YOK?

DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varlı, kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve cezasızlık politikalarına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. 21 maddeden oluşan sorulardan bazıları şöyle:

Resmi kayıtlara göre kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü sayısı kaçtır? Bu veriler neden düzenli ve şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmamaktadır?

6284 Sayılı Kanun kapsamında hakkında tedbir kararı verilen kişilerden kaçının silah ruhsatı iptal edilmiş, kaçının silahına el konulmuştur?

Hakkında uzaklaştırma veya koruma kararı bulunan failler tarafından işlenen kadın cinayetlerinin sayısı kaçtır?

Şüpheli ölümleri etkin soruşturulması ve delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla Bakanlığınızın ilgili kurumlarla yürüttüğü özel bir izleme mekanizması bulunmakta mıdır?

2 KADIN KATLEDİLDİ

Osmaniye ve Van’da dün 2 kadın katledildi. Osmaniye Düziçi’de Semih Öner, boşandığı İlknur Kor’un evine giderek öldürdü. Tuşba’da ise Gönül Alkan, boşanma aşamasında olduğu Kemalettin Alkan tarafından katledildi. Gönül Alkan’ın bir hafta önce Alkan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı verildiği belirlendi.

HIV POZİTİF OLDUĞUNU SAKLAYAN ERKEĞE 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Nikah işlemleri için alınan sağlık raporunu belediyeye geç teslim edip HIV pozitif olduğunu evlenmeden önce eşinden saklayan sanığa "kadına karşı kasten yaralama" suçundan verilen 10 ay hapis cezası hukuka uygun bulundu. Öte yandan, çiftin boşanma davasının sürdüğü öğrenildi.