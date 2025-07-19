Kadın örgütleri, Suriye’de Alevi kadınlara yönelik şiddet ve soykırıma karşı 11 şehirde eş zamanlı eylem düzenliyor
Suriye’de HTŞ öncülüğündeki cihatçı çetelerin Alevi kadınlara yönelik sistematik şiddet ve istismarına karşı Türkiye’de kadın örgütleri 11 şehirde eş zamanlı eylemler düzenleyecek.
Suriye’de merkezi yönetimi elinde bulunduran Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve benzeri cihatçı grupların Alevi kadınlara yönelik kaçırma, zorla evlendirme ve köleleştirme vakalarına karşı kadın örgütleri harekete geçti.
Kadın İsyanı'nın çağrısıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Mersin’in de aralarında bulunduğu 11 şehirde kadınlar bugün sokağa çıkacak. Eylemlerin ortak mesajı, “Suriye’deki Alevi soykırımına karşı kadınların yanındayız, her yerde sokaktayız!” şeklinde.
Kadın İsyanı tarafından yapılan çağrıda, Türkiye’de de Dürzi kadınların benzer bir tehdit altında olduğu vurgulanarak dayanışma çağrısı yapıldı.
Açıklamada, “Suriye'den Türkiye'ye uzanan bu cihatçı şiddete karşı susmayacağız” denildi.
Eylem programı şu şekilde:
İstanbul – 17.00 | Suriye Konsolosluğu önü
Ankara – 18.00 | Yüksel Caddesi
Urfa – 13.00 | Novada Park (ATM’ler yanı)
Gaziantep – 16.00 | Balıklı Meydan
Van – 13.00 | Sanat Sokağı
İzmir – 19.30 | Türkan Saylan Kültür Merkezi
Mardin – 18.00 | Karayolları Parkı
Mersin – 18.30 | Pozcu Koton önü
Diyarbakır – 18.30 | Ofis AZC Plaza önü
Hatay – 16.00 | Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önü
Eylemler, çeşitli kadın platformları ve yerel inisiyatiflerin ortak çağrısıyla düzenleniyor.
İzmir’deki eylemi Feminist Gece Yürüyüşü ve Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi birlikte üstlenirken, Diyarbakır’daki çağrıyı Dicle Amed Kadın Platformu yaptı. Hatay’daki eylem ise “Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü” ve yerel kadın inisiyatiflerinin ortak organizasyonu.