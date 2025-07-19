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Kadın örgütleri, Suriye’de Alevi kadınlara yönelik şiddet ve soykırıma karşı eylem düzenleyecek

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki cihatçı çetelerin Alevi kadınlara yönelik sistematik şiddet ve istismarına karşı Türkiye’de kadın örgütleri 10 şehirde eş zamanlı eylemler düzenleyecek.

Kadın
  • 19.07.2025 11:47
  • Giriş: 19.07.2025 11:47
  • Güncelleme: 19.07.2025 17:13
Kaynak: Haber Merkezi
Kadın örgütleri, Suriye’de Alevi kadınlara yönelik şiddet ve soykırıma karşı eylem düzenleyecek
Fotoğraf: DepoPhotos

Suriye’de merkezi yönetimi elinde bulunduran Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve benzeri cihatçı grupların Alevi kadınlara yönelik kaçırma, zorla evlendirme ve köleleştirme vakalarına karşı kadın örgütleri harekete geçti.

Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi çağrısıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Mersin’in de aralarında bulunduğu 10 şehirde kadınlar bugün sokağa çıkacak. Eylemlerin ortak mesajı, “Suriye’deki Alevi soykırımına karşı kadınların yanındayız, her yerde sokaktayız!” şeklinde.

Çağrıda, Türkiye’de de Dürzi kadınların benzer bir tehdit altında olduğu vurgulanarak dayanışma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Suriye'den Türkiye'ye uzanan bu cihatçı şiddete karşı susmayacağız” denildi.

Eylem programı şu şekilde:

İstanbul – 17.00 | Suriye Konsolosluğu önü

Ankara – 18.00 | Yüksel Caddesi

Urfa – 13.00 | Novada Park (ATM’ler yanı)

Gaziantep – 16.00 | Balıklı Meydan

Van – 13.00 | Sanat Sokağı

İzmir – 19.30 | Türkan Saylan Kültür Merkezi

Mardin – 18.00 | Karayolları Parkı

Mersin – 18.30 | Pozcu Koton önü

Diyarbakır – 18.30 | Ofis AZC Plaza önü

Hatay – 16.00 | Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi önü

Eylemler, çeşitli kadın platformları ve yerel inisiyatiflerin ortak çağrısıyla düzenleniyor.

İzmir’deki eylemi Feminist Gece Yürüyüşü ve Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi birlikte üstlenirken, Diyarbakır’daki çağrıyı Dicle Amed Kadın Platformu yaptı. Hatay’daki eylem ise “Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü” ve yerel kadın inisiyatiflerinin ortak organizasyonu.

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