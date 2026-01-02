Kadın Oyunları Festivali Ankara’da: 8 oyun sahnelenecek

Ankara/Birgün

Atölye Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen Kadın Oyunları Festivali’nin 2026 yolculuğu, her yıl olduğu gibi yine başkentten başlıyor.

4-8 Şubat tarihleri arasında Ankara Bilkent Center’daki Ankara Sanat Tiyatrosu sahnelerinde gerçekleşecek olan festivalde, kadın temalı sekiz nitelikli oyun izleyiciyle buluşacak. Ankara’nın ardından farklı kentlerde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek festivalin biletleri ise Bubilet.com.tr üzerinden satışa çıktı.

Festivalin başarısı kıta sınırlarını aşarak akademik ve sanatsal çevrelerin dikkatini çekti. ABD’nin köklü kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayın organı olan "Theatre Journal", Aralık ayı sayısında festivali konu alan altı sayfalık kapsamlı bir makale yayımladı.

Festival Direktörü ve Sanatçı Hasan Aldemir, karşılaştıkları zorluklara karşın festivalin her geçen yıl vurguladı.

GELİRİ KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE

Kadın Oyunları Festivali sadece bir sanat şöleni değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festival gelirinin belirli bir bölümü, kız çocuklarının eğitim bursu için bağışlanacak.

Tüm program ve duyurular "Atölye Kültür Sanat" sosyal medya hesaplarında yer alıyor.