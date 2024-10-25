Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nden binlerce kadına destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında Mezitli’de hizmete açtığı ‘Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’, binlerce kadına hizmet verdi. Psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenden oluşan profesyonel ekip verdiği hizmetlerle, kadınların yaşamının her alanına etki ediyor.

Hem hizmetten, hem de hizmeti veren personelden son derece memnun olan kadınlar; aldıkları pozitif enerji ile hayata daha mutlu bakarken, kendilerine olan güvenleri de artıyor. Kadınlar; merkezde görev yapan fizyoterapistten kas, eklem ve omurga sağlığı, diyetisyenden kilo kaybı, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme, psikologdan ise psikolojik sorunlarının çözümleriyle ilgili destek alıyor.

Merkezde bütün kadınlara yönelik hizmetler verdiklerini kaydeden Fizyoterapist Ayşe Deniz, “Psikolojik destek, beslenme danışmanlığı ve egzersiz danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Diyetisyenimiz kilo alma ve kilo verme konusunda, emzirme sürecinde, ergenlik sürecinde ve menopoz sürecinde kadınlara destek olmaktayız. Psikoloğumuz da kaygı ve depresyon konusunda sıkıntı yaşayan bütün kadınlara yardımcı olurken, aile ve çift terapisi de yapmaktadır. Fizyoterapi olarak da egzersiz danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Boyun fıtığı, bel fıtığı, skolyoz hastalarına, kuvvetlendirme programlarıyla hizmet veriyoruz” dedi.

Kadınları hem fiziksel, hem de ruhsal yönden desteklediklerini kaydeden Deniz, “Eğer fiziksel olarak bir sıkıntısı varsa, diyetisyenimiz ve fizyoterapist olarak birlikte çalışıyoruz. Psikolojik açıdan sıkıntıları varsa, psikoloğumuz da destek sağlıyor. Ekip çalışması içerisinde hareket ediyor ve kadınların hangi konuda eksiği varsa o konuda destek veriyoruz” diyerek, hizmetten yararlanmak isteyen kadınların Alo 185’i arayarak bu hizmetlerin tamamından ücretsiz yararlanabileceğini vurguladı.

Merkezin diyetisyen hizmetinden faydalanan emekli yurttaşlardan Deniz Alpaslan, “Emekli olduktan sonra evde zaman geçirip, çok fazla yemeye başlıyorsunuz ve hantallaşıyorsunuz. Eski halime dönebilmek için diyetisyene başvurdum. Yaklaşık 5-6 aydır geliyorum. Çok da faydasını gördüm” dedi. Geçirdiği bel fıtığı ameliyatı nedeniyle sık sık ağrı atakları yaşadığı için merkezden fizyoterapi desteği alan Zehra Kulak, “Buradan 6 aydır destek alıyorum. Yüzde 70-80 oranında faydasını gördüm. Bakış açımı değiştirdim. Vücuduma daha çok değer vermem gerektiğini ve sağlıklı beslenmeyi öğrendim. Ayrıca personelin güler yüzlü olması çok hoşuma gitti. Bana çok şeyler kattığını düşünüyorum” dedi.

KADINLARIN BÖYLE YERLERE İHTİYACI VAR

Kendi için yaşamayı bilmediğini ve öğrenmek için merkezden psikolog desteği aldığını söyleyen Hatun Şenol Keserli ise, “Ben yıllarca psikiyatristlere, psikologlara gittim. Burada, olaylar karşısında dik durabilmeyi öğrendim” dedi. Merkezde, danışanlara yeterince süre ayrıldığını ve güler yüzlü hizmet verildiğini vurgulayan Keserli, “Doğru yeri bulduğuma inanıyorum ve birçok insana da tavsiye ettim. Kendi içimde yenemediğim bazı şeyleri burada yendim. Büyükşehir’in birçok hizmeti var, ama bu mutlaka olması gereken bir hizmet. Toplumda, hele de son dönemdeki şartlarda kadınların böyle yerlere çok ihtiyacı var. Benim faydalandığım bu hizmetten, herkes faydalansın istiyorum” şeklinde konuştu.