Kadın Savunma Ağı'ndan kampanya: "Görüyorum, yanındayım"

Kadınlar her gün şiddete maruz kalıyor, erkekler tarafından öldürülüyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele ediyor.

2024 yılının ilk altı ayında, erkekler tarafından 205 kadın öldürüldü ve 117 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Cinsel taciz, fiziksel ve psikolojik şiddet, kadınların hayatlarının her alanında karşılaştığı travmalar haline geldi.

Devlet, sermaye ve erkek suç ortaklığı ve düzeni; birçok kadının, çocuğun, LGBTİ+’nın ve hayvanların kaybolmasına, öldürülmesine ve şiddete maruz kalmasına neden oluyor.

Kadın Savunma Ağı, bu kapsamda, "Erkek şiddeti düzenine karşı isyan, direniş, dayanışma! Görüyorum, yanındayım!" başlıklı bir kampanya başlattı.

İktidarın erkek şiddetine ve kadın cinayetlerine yönelik politikalarının eleştirildiği kampanyada, 6284 Sayılı Kanun'a ve İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekildi.

Kampanya ile ilgili paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Kasım’da, kadına yönelik şiddetle mücadele için hep birlikte sokaklara çıkacağız; sesimizi, isyanımızı, “hayır”ımızı duyuracağız, birbirimizin elini daha sıkı tutacağız!” “Görüyorum, Yanındayım” kampanyası kapsamında Kadın Savunma Ağı, 9 Kasım 2024 tarihinde toplu taşımada ve sokaklarda gerçekleştirdiği eylemlerde; kadından kadına isyan, direniş ve dayanışma çağrısını yükseltti.

Tüm kadınları “Görüyorum, Yanındayım” kampanyasına katılmaya davet ediyor.

● Kaçımız uzaklaştırma kararı ve koruma tedbiri kararı almak için adliye, hastane koridorlarında saatlerce bekledi; iradesi kırılmaya çalışıldı?

● Kaçımız bizi taciz ettikleri için utanç, korku, endişe duydu?

● Kaçımız namus ve aile adına tacize, tecavüze, şiddete karşı susturuldu, öldürüldü?

● Kaçımız bize inanmayacaklarını düşündük?

● Kaçımız şiddete maruz kaldığı erkek yüzünden onun geleceği saatte tedirgin olmaya başladı? Adaletsizlik ve cezasızlık politikaları nedeniyle defalarca darp raporu, uzaklaştırma kararı almış olmamıza rağmen erkek devlet yüzünden kaçımız ölümle burun buruna geldi; hatta öldürüldü?

● Kaçımız yanlış olanı gördüğümüz ve söylediğimiz için işinden kovuldu? Kaçımız tacize, şiddete, mobbinge uğradığı için işsiz kaldı?

“Kaçımız sorusunun cevabını görüyoruz ve failleri biliyoruz: Fail erkek, devlet, polis… İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden, erkek şiddetini önleyecek politikaları ve 6284’ü uygulamaya koymayan erkek devleti görüyoruz.”

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, kadınların gücünü bir kez daha haykıracağı, erkek şiddeti düzenine karşı isyanını sokaklara taşıyacağı gün. Biz; Kadın Savunma Ağı olarak başta 25 Kasım olmak üzere tüm kadınları her gün evde, işte, sokakta yaşadığımız şiddete karşı örgütlenmeye, birbirimize göz kulak olmaya, omuz olmaya çağırıyoruz. Kadın Savunma Ağı olarak, sadece 25 Kasım’da değil, her gün bu şiddet düzenine karşı mücadele ediyoruz. Kampanyamızla birlikte şiddetin her türlüsüne karşı direnişi, kadın dayanışmasını, isyanımızı ve özgürlüğü savunuyoruz.

Bütün kadınları hep birlikte “Görüyorum, yanındayım.” demek için kampanyamıza destek vermeye ve dayanışmaya çağırıyoruz. Hadi tüm sokakları, evimizi, işyerlerimizi, kampüsleri, sosyal medyayı kendi hikayelerimizle, mücadelemizle, erkek şiddet düzeninin ifşası ve teşhiri ile donatalım.

Kampanya Nasıl Destek Olabilirsin?

"Görüyorum, Yanındayım" kampanyasına katılmanın birçok yolu var. Kadın kadına dayanışmayı güçlendirmek ve erkek şiddetinin karşısında durmak için hep birlikte hareket edebiliriz:

● Sokaklarda Eylemlere Katılarak: Başta 25 Kasım olmak üzere her gün bir araya gelerek, kadınların hakları için birlikte sesimizi yükselterek,

● Örgütlenme ve Savunma Ağları Kurarak: Yerel savunma ağları kurarak,

● Erkek Düzenini ve Failleri İfşa Ederek: Kadınların sesini duyurmak ve erkek egemen düzeni değiştirmek için failleri teşhir ederek, erkek şiddetini görünür kılarak,

● Kendinizi istediğiniz biçimde ifade ederek: ister mektup ister dans, ister video ister fotoğraf ya da resim, müzik… her ne istersen… kadından kadına ulaşabilir, çağrımıza katılabilir, acını, öfkeni, neşeni, gücünü, dayanışmanı, deneyimini sosyal medya hesaplarımız ve goruyorumyanindayım@gmail hesabıyla paylaşabilirsin. “Birlikte güçlüyüz; neşeyi, acımızı, hüznümüzü, umudumuzu paylaşarak güçlüyüz. Sesimiz, sözümüz, direnişimiz, Erkek Şiddeti Düzenine Karşı Kadın Dayanışmasında! Görüyorum, Yanındayım!"