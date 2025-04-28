Kadın sayısı artsa da yolun başındayız

Tuğçe ÇELİK

Binlerce yıl ulaşım aracı olarak kullanılan yelken, günümüzde rüzgarın ve denizin dilinden anlayanların icra ettiği bir spora dönüşmüş durumda. Bu spor çoğunlukla erkekler tarafından tercih edilse de son yıllarda kadın sporcuların sayısının arttığını söylemek mümkün. Hız, strateji ve denizcilik becerilerinin bir arada kullanıldığı sporun tarihi dünyada 1700'lere, Türkiye'de ise 1890'lara kadar gidiyor.

Marmaris Uluslararası Spor Kulübü’nden yelken sporcusu Pelin Keskin, 2022'de başladığı ve kısa sürede kazandığı birçok ödülle bu alanda kadınların başarılı olabileceğini ortaya koyan örneklerden biri. Keskin ile yelken sporunu ve hedeflerini konuştuk.

"Yelken sporu genelde fiziksel güçle özdeşleştirilse de aslında strateji, ekip uyumu, çeviklik ve doğayla uyum gibi yönleri olan çok katmanlı bir spor" diye konuşan Keskin, kadınların bu yönleriyle yelkende çok güçlü yer edinebildiğine dikkat çekti. Keskin şunları söyledi: "Elbette zorlu anlar, fırtınalı havalar, uzun gece vardiyaları oluyor ama bu anlar insanı güçlendiren, sınırlarını tanıtan deneyimler. Benim için yelken kendimi keşfettiğim, dönüştüğüm bir alan. Mücadele ne kadar büyükse, denize olan saygım ve sevgim o kadar derinleşiyor."

Son yıllarda yelken sporuna kadınların ilgisinin arttığını belirten Keskin, "Bu çok sevindirici ama hâlâ daha yolun başındayız. Kadınlar bu sporda yalnızca yarışçı olarak değil; kaptan, eğitmen, mentor ve karar verici olarak da yer almalı. Yelken kadınlara sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal olarak da büyük bir alan açıyor. Özgüven, liderlik ve kriz anında çözüm üretme gibi beceriler gelişiyor. Daha fazla kadın teknede yer aldıkça, bu spor daha dengeli ve kapsayıcı bir yapıya kavuşacak. O yüzden bu alan gelişime açık ve kadınlar için büyük fırsatlar barındırıyor" dedi.

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SAMSUN’DAN HOPA’YA KADAR YARIŞACAĞIZ

Keskin, Türk yelkenciliği adına güçlü adımlar atmak istediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Sezona, yaklaşık 400 deniz mili uzunluğundaki İstanbul-Samsun Offshore Yarışı ile başlayacağız. En büyük hedefimiz ise, Hopa’dan İskenderun’a uzanan yaklaşık 1500 deniz millik parkurda Türkiye Turu Rekoru'nu ekipli olarak kırmak. Bu hem fiziksel hem de mental olarak ciddi bir dayanıklılık gerektiriyor. Sezonun zirvesi olan, 695 deniz millik Rolex Fastnet Race yarışının 100. yılı kutlanırken ilk kez bir Türk ekip, Tok Sailing takımı olarak orada yer alacağız.”