Kadın seslerinden toplumsal belleğe uzanan öyküler

Neval “Kuşlar nereden geldi aklına?” diye sordu.

“Bize benziyorlar hem özgürler hem değiller.”

Kafekültür Yayıncılık'tan çıkan "Kadın Öyküleri - Kadın Yazarlardan" ve "Kadın Sesleri" kitaplarında yayınlanan birer öyküsü ile tanıdığımız Füsun Aymergen, Alakarga Sanat Yayınları’ndan çıkan ilk öykü kitabı “Başka Bir Dünya Değil” ile edebiyat yolculuğuna devam ediyor.

Yazar, kitabında yer alan 16 öyküsünde okuru insan ruhunun dar sokaklarında, çocukluk anılarının tozlu bahçelerinde ve sessizlikle örülü evlerin pencerelerinde dolaştırıyor.

Kasaba dedikodularından aile sırlarına, bastırılmış öfkeden küçük ama derin yaralara uzanan bu öyküler, her sayfada tanıdık bir yüzle, duyduğunuz bir sesle ya da hatırladığınız bir kokuyla karşılaştırıyor.