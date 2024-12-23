Kadın sığınma evi kapatılamaz

Haber Merkezi

Tüm Bel Sen İzmir ve 2 nolu şube kadın komisyonlarından yapılan açıklamada Bayraklı’daki kadın sığınma evinin kapatılmasına tepki gösterildi.

Açıklamada “Hemen her gün en az bir kadının öldürüldüğü, binlercesinin şiddete uğradığı koşullarda, Bayraklı Belediyesi Kadın Müdürlüğü ve sığınma evinin maalesef kapatıldığını öğrendik. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi’nde de kadın, çocuk ve engelli müdürlüklerinde çalışanların görev yerlerinin değiştirildi. Kentimizde hak temelli politikalarda güç kaybedilmekte” denildi.

Açıklama şöyle devam etti: “Kadınların, çocukların, engelli bireylerin ve diğer tüm ezilen kesimlerin devlet politikaları tarafından görmezden gelindiği bu dönemde, yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik kavramının içinin boşaltıldığı hiçbir politika kabul edilemez.”