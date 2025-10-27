Kadın sinemacılar eşitlik için buluşuyor

İrem İLYAS

Akbank Sanat ve Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen “Çizginin Neresinde?” söyleşi ve atölye programı, 1 Kasım - 13 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Kamera arkasında çalışan kadın sinemacıların emeğini görünür kılmayı hedefleyen program, adil ve kapsayıcı bir gelecek için sinema sektöründeki kadın üretimine dair kolektif bir hafıza oluşturarak sektördeki üretim süreçlerini ve eşitsizlikleri tartışmayı amaçlıyor.

Program kapsamında; görüntü yönetimi, kurgu, ses, yapımcılık, sanat ve reji gibi farklı alanlarda üretim yapan kadın sinemacılarla söyleşiler gerçekleştirilecek. Atölye ve yuvarlak masa buluşmalarında ise kadın sinemacıların ortak üretim ve öğrenme alanlarını çoğaltılarak; dayanışma ve politika önerileri gibi somut çözüm yolları üretilecek. Katılım için www.akbanksanat.com adresinden ücretsiz kayıt yaptırabilirsiniz.