Kadın sporculardan 2025’te 4 bin 827 madalya

Türkiye'yi temsil eden kadın sporcular, 2025 yılında uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, ay-yıldızlı kadın milli sporcular geçen yıl toplam 4 bin 827 madalya kazandı.

1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında voleybol, güreş, boks, yüzme ve tekvando başta olmak üzere birçok branşta mücadele eden milli sporcular, 1630 altın, 1581 gümüş ve 1616 bronz madalya elde etti.

Kadın sporcular, farklı yaş kategorilerinde düzenlenen uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi temsil ederek önemli dereceler elde etti.

OLİMPİK BRANŞLARDA MADALYA BAŞARISI

Olimpik yaz branşlarında Türk kadın sporcuların en fazla madalya kazandığı branşlardan biri yüzme oldu. Yüzmede 79 altın, 95 gümüş ve 99 bronz olmak üzere toplam 273 madalya elde edildi.

Badminton 268 madalyayla öne çıkan branşlardan biri olurken, tenis 248 madalya ile dikkat çekti. Judo branşında 236, cimnastikte ise 221 madalya kazanıldı.

Tekvando branşında 73 altın, 50 gümüş ve 70 bronz olmak üzere toplam 193 madalya elde edilirken, atletizmde ise 157 madalya kazanıldı. Halterde 153, modern pentatlonda 162 ve masa tenisinde 135 madalya elde edildi.

Güreş branşında kadın sporcular 130 madalya kazanırken voleybol ve plaj voleybolunda toplam 123 madalya elde edildi. Atıcılıkta 58, eskrimde 75, binicilikte 73 ve yelkende 87 madalya kazanıldı.

KIŞ SPORLARINDA DA KÜRSÜYE ÇIKTILAR

Kadın sporcular olimpik kış branşlarında da önemli başarılar elde etti. Kayak branşında 22 altın, 23 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 61 madalya kazanıldı.

Buz hokeyinde kadın milli sporcular 23 altın madalya elde ederken, buz pateninde 23 altın, 18 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 68 madalya kazanıldı. Curling branşında ise 10 altın ve 10 gümüş olmak üzere toplam 20 madalya elde edildi.

ENGELLİ BRANŞLARINDA ÖNEMLİ BAŞARI

Engelli spor federasyonlarında mücadele eden kadın sporcular da önemli dereceler elde etti. Özel sporcular 37 altın, 32 gümüş ve 15 bronz olmak üzere toplam 84 madalya kazandı.

Görme engelli kadın sporcular 11 altın ve 8 gümüş olmak üzere toplam 19 madalya elde ederken, işitme engelli kadın sporcular ise 14 gümüş madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre kadın milli sporcuların kazandığı toplam 4 bin 827 madalyanın bir bölümü de tabloda yer almayan diğer branşlardan geldi.