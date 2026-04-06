Kadın tenisçiler Portekiz’de korta çıkıyor

Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1 karşılaşmaları yarın Portekiz’de başlayacak. A Milli Kadın Tenis Takımı, organizasyonda Hollanda, Macaristan ve Gürcistan ile aynı grupta yer alıyor.

Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru’dan oluşan kırmızı-beyazlı ekip, Oeiras’taki Jamor Tenis Kompleksi’nde mücadele edecek. Türkiye, B Grubu’ndaki ilk maçında yarın Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

ÇAPRAZ EŞLEŞME OLACAK

Toplam 16 takımın dört grupta mücadele edeceği organizasyonda grup liderleri, çapraz eşleşmeler sonucunda yükselme serisi oynayacak. Gruplarında üçüncü ve dördüncü sırayı alan ekipler ise düşmemek için play-off mücadelesine çıkacak.

Yükselme serileri sonunda üç takım, 2027’de Billie Jean King Kupası Elemeleri’ne katılabilmek için kasım ayında düzenlenecek dünya grubu play-off’larında yer alma hakkı elde edecek.

Düşmeme serilerinin ardından ise dört ekip bir alt seviye olan Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 2’ye gerileyecek.