Kadın tutuklu ve hükümlüler 10-14 Mart'ta açık görüşe çıkabilecek

Adalet Bakanlığı, kadın tutuklu ve hükümlülerin 10-14 Mart'ta açık görüşe çıkabileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında, cezaevlerinde bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara 10-14 Mart tarihleri arasında açık görüş imkanı sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un takdiriyle yaptırılacak görüşlerle, kadın tutuklu ve hükümlülerin 1. dereceden akrabalarıyla açık görüş yapabileceği kaydedildi.