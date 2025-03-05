Kadın ve erkeklerin ücret beklentileri arasında yüzde 19 fark var

Kariyer.net'in 2025 yılına ilişkin maaş beklentisi analizi, kadın ve erkekler arasında yüzde 19'luk fark olduğunu ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kariyer.net, 2024'te 1,6 milyondan fazla iş başvurusu sırasında adayların paylaştığı maaş beklentilerini analiz etti. Yaklaşık 4 bini pozisyonu kapsayan çalışmada, kadınların ortalama maaş beklentisinin erkeklere kıyasla yüzde 10 daha az olduğu görüldü.

2025'te analiz kapsamını genişleten şirket, 10 milyondan fazla maaş beklentisini inceledi. Yaklaşık 6 bin farklı pozisyon için paylaşılan ücret beklentileri arasında farkın bir önceki yıla kıyasla arttığı tespit edildi. Kadınların ortalama maaş beklentisi erkeklere göre yüzde 19 daha düşük kaldı.

Verilere göre, istihdamda kadın ve erkek oranına bakıldığında üst düzey yönetici seviyesinde de belirgin bir fark bulunuyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da her 10 liderden yalnızca 3'ü kadınlardan oluşuyor. Bu durum, iş dünyasında üst düzey yönetici kademesinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için adımlar atılması gerektiğine işaret ediyor.