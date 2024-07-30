Kadın voleybolcular maçı 2-0'dan çevirdi

Spor Servisi

Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 3-2 yendi.Hollanda, ilk seti 25-19, ikinci seti de 25-19 kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sete her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. Setin ortalarına doğru 13-10 öne geçen Hollanda'ya, milli takım Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken'in sayılarıyla karşılık vererek 18-16 öne geçti.

Çekişmeli geçen seti Türkiye 25-22 önde tamamladı. Dördüncü sette karşılıklı sayıların alındığı son bölüm 21-21 eşitlikle geçilirken, Melissa Vargas'ın sayılarıyla öne geçen milliler, dördüncü seti 25-22 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi. Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. A Milli Voleybol Takımı, son anları çekişmeli geçen karar setini 15-13, maçı da 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı. Paris 2024'e galibiyetle başlayan milliler, gruptaki ikinci maçında 1 Ağustos TSİ 10.00'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.