Kadın voleybolculardan 6 galibiyet 2 mağlubiyet

Spor Servisi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ABD'yi 3-2 mağlup etti. Böylece milliler, Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan zorlu karşılaşmayı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı. Son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol TakımI, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.