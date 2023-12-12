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Kadın voleybolunda dünyanın en büyüğü Çin'de belli olacak

Ajans Haberleri
  • 12.12.2023 11:17
  • Giriş: 12.12.2023 11:17
  • Güncelleme: 12.12.2023 11:18
Kaynak: AA
Kadın voleybolunda dünyanın en büyüğü Çin'de belli olacak

Kadın voleybolunda dünyanın en büyük takımının belirleneceği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de düzenlenecek.

Hangzhou kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, yarın başlayacak. Turnuvada şampiyon 17 Aralık Pazar günü belli olacak.

Türkiye'den VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in mücadele edeceği organizasyonda Çin'den Tianjin Bohai Bank, Brezilya'dan Dentil Praia ile Gerdau Minas, Vietnam'dan ise Sport Center takımları yer alacak.

Üç kıtadan 6 takımın ter dökeceği turnuvada takımlar üçer takımdan 2 gruba ayrılacak. A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin Bohai Bank ve Gerdau Minas, B Grubu'nda ise VakıfBank, Dentil Praia ile Sport Center yer alacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşmeyle karşı karşıya gelecek.

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