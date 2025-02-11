Kadın yazarlardan polisiye öyküler

Kültür Sanat Servisi

Polisiye edebiyatı, kadın kalemleriyle buluştu. “Dark Kadın Polisiye – Birinci Kitap”, yalnızca kadın yazarların kaleme aldığı polisiye öykülerden oluşan ve suç edebiyatına yeni bir perspektif kazandıran özel bir eser olarak okurların beğenisine sunuldu.

Türkiye’de kadın yazarların polisiye edebiyat alanına katkısını artırmak için Dark İstanbul Yayınevi tarafından hayata geçirilen projenin sloganı ise; ‘‘Yerli Polisiye Yükseliyor!”

Dark İstanbul Yayınevi Kurucusu Sami Dündar, “Dark Kadın Polisiye’ kadınların suç edebiyatındaki kalıcı izidir” dedi. Projede 16 kadın yazar, 16 öyküyle suç edebiyatına yeni bir bakış açısı sunuyor. Ayşe Erbulak, Lalehan Bosnalı, Hale Uzun, Aydan Aydın İnan, Fulya Ecem gibi yazarların yer aldığı seçki, Türkiye’de suç edebiyatına yeni bir yön kazandırmayı hedefliyor.