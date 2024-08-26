Kadına ateş ederken çocuğunu öldürdü

Haber Merkezi

Ülkede kadın cinayetlerini engellemeye yönelik önlemler yetersiz kalırken, Konya’da bir erkek, evli olduğu kadına tüfekle ateş etmek isterken araya giren beş yaşındaki kızını öldürdü.

Olay Konya’nın Kulu ilçesinin Kemaliye Mahallesi’ndeki müstakil bir evde, önceki gün yaşandı. 31 yaşındaki Mehmet Ö., evli olduğu Saadet Ö.’ye tüfekle ateş etmek isterken, üç çocuklarının en büyüğü olan beş yaşındaki Dilan Ö. araya girmek istedi. Tüfekten çıkan saçmalar Dilan ve annesi Saadet Ö.’nün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Dilan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı Saadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Mehmet Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Esenyurt’ta da geçen yıl boşanma aşamasındaki kadının evine silahlı saldırıda bulunan Hakan K., 1 yıldır sığınma evinde bulunan kadının evine, küfür ve hakaretlerle ikinci kez taşla saldırdı. Ayşe K.’nin anne ve babasının yaşadığı ev zarar gördü. Saldırı sırasında evde bulunan baba Zeki Yılmaz, "Benim kızım 1 senedir sığınma evinde. Geçen sene de evimi kurşunladı, kurşunların yeri belli. Boşanmak üzereler. Benim istediğim buna bir çare bulsunlar” dedi. Olayın ardından Zeki Yılmaz, polis merkezine giderek Hakan K.’den şikâyetçi oldu.