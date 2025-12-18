Kadına değil, katile koruma

Ülkede erkek şiddeti her geçen gün artıyor, kadınlar ve çocuklar ise hedef haline gelmeye devam ediyor.

İktidarın “aile yılında” yüzlerce kadın hayattan koparılırken cezasızlık politikaları faillere güç veriyor. Dün bir kadın hayattan koparıldığı sırada bir kadın katiline iyi hal indirimi uygulanması bu politikaların son örneği oldu.

Antalya’da boşanma aşamasındaki Fadim Temirhanoğulları’nı 9 kurşunla öldüren Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği arkadaşı Fikret İnal’ın yargılandığı dava dün görüldü.

Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme, Savaş Temirhanoğulları’na ağırlaştırılmış ömür boyu hapis verip, ‘iyi hal’ indirimi uyguladı. Sanığın cezası ömür boyu hapse çevrilirken, anne Mediha Saçlı duruşma sonrası sinir krizi geçirdi. Avukatlar "Bu kararı istinafa taşıyacağız" dedi.

Fadim Temirhanoğulları

Ankara’da ise bir kadın daha erkekler tarafından öldürüldü. 38 yaşındaki Yasin Özdemir evli olduğu 2 çocuk annesi 19 yaşındaki Sevgi Özdemir’i bıçaklayarak katletti. Kaçan saldırgan yakalandıktan sonra tutuklandı. Sevgi Özdemir’in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

Sevgi Özdemir

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan EŞİK Gönüllüsü Sema Yurtbilir, “Cezasızlık politikaları şiddeti artıran ve tetikleyen bir şey. İyi hal indirimleri de politikaların bir parçası” dedi.

ESAS SORUMLU BU POLİTİKALAR

11. Yargı Paketi’yle de kadınlara ve çocuklara yönelik suçlarda affın gündeme geterildiğini hatırlatan Yurtbilir “Bunların konuşulması bile faillere güç veriyor. İyi hal indirimi gibi cezasızlık politikaları sürdükçe kadın cinayetleri azalmayacak” diye konuştu.

Bu politikalar sonucunda fail yaptığıyla yüzleşmiyor diyen Yurtbilir, “Sonra hapishaneden çıkıp tekrar kadınlara ve çocuklara zarar verebiliyor. Cezasızlığın ortadan kaldırılması, yasaların etkin uygulanması gerek” ifadelerini kullandı.

EN AZ 349 KADIN HAYATTAN KOPARILDI

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun verilerine göre 2025’in ilk 11 ayında en az 349 kadın, erkekler tarafından katledilirken bunun 267’si kadın cinayeti, 82’si şüpheli ölüm olarak kaydedildi. Kasım ayında ise 26 kadın cinayeti işlendi, 6 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kasım ayında toplam 32 kadın erkekler tarafından öldürüldü.