Kadına farklı, erkeğe farklı ücret

Antep’te fıstık sezonu sürerken kadın ve erkek işçiler için farklı ücretler belirlendi. Bölgedeki tüccarların onayı ile alınan kararla fıstık ayrıştırma işi ile fıstık bahçelerinde çalışacak kadın işçilere erkeklerden daha az para ödenecek.

Antep’teki Nizip Ticaret Odası, 2024 yılı devlüp (fıstığın kabuğundan ayrıştırılması işlemi), fıstık kırma ve işçi ücretlerini açıkladı. Fıstığı kabuğundan ayrıştırma ve sahadaki tarım işçileri için verilecek ücretler de belirlendi. Ancak erkek işçilere kadın işçilerden daha fazla ücret verileceği duyuruldu. Erkek işçilere günlük bin 100 TL ücret verileceği ifade edilirken kadın işçilere ise günlük 900 TL ücret verileceği açıklandı.

Nizip Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, bu kararın çok sayıda tüccar ile fıstık bahçesi sahibinin katıldığı toplantıda alındığı ve belirlenen ücretlere ilişkin duyurunun altında bölgedeki tüccarların imzasının yer aldığı görüldü. Karkamış Ziraat Odası’nda yapılan açıklamada ise kadın ve erkek işçiler için aynı ücretin belirlendiği ifade edildi.