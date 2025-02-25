Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu'nda konuşan BM Kadın Birimi Program Analisti Bodur: “Maalesef ev, hane, kadınlar ve kız çocukları için en tehlikeli yer olarak kaydediliyor”

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi'nden Program Yöneticisi Duygu Erseçen, Program Analisti Betül Bodur, BM Kalkınma Programı Türkiye Ofisi Türkiye Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uzmanı Aslı Çoban ve BM Nüfus Fonu Program Koordinatörü Yasemin Akis Kalaylıoğlu, Program Müdürü Emine Kuzutürk Savaş, Program Koordinatörü Aysel Yüksel, Kurumsal Ortaklıklar Yöneticisi Nazife Ece Karaduman sunum yaptı.

Ayrıca Cevizoğlu, 21 Mart itibariyle Komisyonun resmen çalışmalarını tamamlayacağını açıkladı.

"MAĞDURLARININ YAKIN PARTNER VEYA AİLE ÜYELERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİ ERKEKLERDE YÜZDE 11,8 İKEN KADINLARDA YÜZDE 60,2"

BM Kadın Birimi Program Analisti Betül Bodur, küresel istatistiklere değinerek sunumda birtakım verilere ilişkin şunları kaydetti:

“Örneğin devletlerin yüzde 18'inde vatandaşlık ve cinsiyetle alakalı ayrımcılık söz konusu ya da yüzde 54'ünde nitelik cinsel saldırı suçu açıkça verilen rızanın olmaması unsuru üzerinden tanımlanmıyor. Ama olumlu bir yandan da ülkelerin yüzde 72'si en geç evlilik yaşını istisna olmaksızın 18 olarak belirlemiş durumda. Eğer bu hızla gidersek kadın erkek eşitliğini test etmemiz için 134 yıla ihtiyacımız olduğu görülüyor. O yüzden devletlerin biraz hızlanması gerekiyor. 2023 yılında maalesef her 10 dakikada bir kadının günde ortalama 140 kadının yakın partneri veya aile üyesi tarafından öldürüldüğü kaydediliyor. 2023 yılında 51 bin 100 kadın yakın partnerleri veya aile üyeleri tarafından öldürüldü. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin 2023 yılı Kadın Cinayetleri raporuna göre Afrika’da 21 bin 700 kadın, Asya’da 18 bin 500 kadın, Amerika’da sekiz bin 300 kadın Avrupa’da iki bin 300 kadın ve Okyanusya’da 300 kadının öldürüldüğü kaydedildi. Aynı raporun kadın ve erkek cinayet mağdurlarının yakın partner veya aile üyeleri tarafından öldürülmesi erkeklerde yüzde 11,8 iken kadınlarda ise bu oran yüzde 60,2. Bu nedenle ev, hane, kadınlar ve kız çocukları için en tehlikeli yer olarak kaydediliyor maalesef. Dünyada kadın cinayetlerinde fail dağılımı oranında kadınların yüzde 45’i yakın partnerleri tarafından, yüzde 55’i ise diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü.”

"TÜRKİYE'DE HER DÖRT KADINDAN BİRİ 18 YAŞINDAN ÖNCE EVLENDİRİLİYOR"

BM Nüfus Fonu’nun Komisyon sunumunda paylaşılan verilerde ise 2021 yılı Türkiye Aile Araştırması raporunda Türkiye'de her dört kadından biri 18 yaşının önce evlendirildiği belirtilerek oranın yüzde 24,2 olduğu kaydedildi. 20-24 yaş grubundaki 18 yaşından önce evlendirilmiş kadınların oranı yüzde 15 olarak belirtilen raporda, 18 yaşından önce evlendirilen her üç kız çocuğundan birinin yine çocuk yaşta anne olduğu ifade edildi. Türkiye 2018 Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre ise Türkiye’de yaşayan 20-24 yaş grubundaki Suriyeli kadınların yüzde 44’8’i 18 yaşından önce, yüzde 9,2’si 15 yaşından önce evlendirildiği belirtildi. 2024 yılı Türkiye Roman Nüfus Araştırmasına göre, 20-24 yaş grubunda, Roman kadınların yaklaşık yüzde 9’u 15 yaşından önce, yüzde 48’i ise 18 yaşından önce evlendirildiği kaydedildi.

"GELEN ARAMALARA GÖRE ŞİDDETE MARUZ BIRAKILANLARIN YÜZDE 80'İ KADIN"

UNFPA - TKDF Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 2007-2021 Yılları Arası Verilerinin İstatistiksel Analizi’ne göre ise gelen aramalara göre şiddete maruz bırakılanların yüzde 80'i kadın. TKDF Acil yardım hattını arayanların bildirimlerine göre, şiddete en çok maruz bırakılan kişilerin yüzde 42’sinin yaş aralığı 31-55 iken şiddete maruz bırakılanların yüzde 73'ü evli. Evliler bekarlara göre yüzde 46 oranla, dul veya boşanmışlara göre ise yüzde 95 daha fazla fiziksel şiddete maruz bırakıldığı kaydedildi. Verilere göre, Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmesine paralel olarak, mültecilerden (uluslararası koruma ve/ya geçici koruma altındakilerin) gelen çağrıların yüzde 87'si 2012 yılından sonra gerçekleşti. Pandemi sonrasında şiddete maruz bırakılan mültecilerin oranında yüzde 8'lik bir artış gözlemlendiği belirtildi.