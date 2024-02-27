Kadına saldıran MHP'li Benli, yeniden hakim karşısında

Hamile kediye mama verdiği gerekçesiyle kadın öğretmene saldıran MHP’li Ramazan Benli isimli şahısın yeniden yargılanmasına başlandı. Benli, kimseye saldırmadığını iddia ederken mahkeme 30 Mayıs'a ertelendi.

İsmail ARI

Hamile kediye mama verdiği için Simay Salman isimli kadın öğretmene saldırıp yumruk atan MHP’li Ramazan Benli isimli şahıs, yeniden hakim karşısına çıktı.

BirGün, mahkemenin MHP’li Benli’ye sadece 2 bin 240 TL adli para cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktığı haberleştirdi.

Skandal kararın ardından davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı karara itiraz ederek, “Bu ceza vicdanen doğru değil” dedi. Ardından Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde MHP’li Benli’nin yeniden yargılanmasına başlandı.

“KİMSEYE SALDIRMADIM” DEDİ

Yeniden yargılamanın 22 Şubat’ta yapılan ilk duruşmasına, Salman’a saldıran Benli de katıldı. Benli, “Kimseye vurmadığını, Salman’ı ‘seni burada barındırmayacağım. Sana meydan dayağı çekerim. Ahlaksız, terbiyesi’ demedim” diyerek, Salman’a saldırmadığını, hakaret ve tehdit etmediğini iddia etti.

Salman ise kendisine saldıran Benli’den şikâyetçi olduğunu söyledi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da “Benli’den şikâyetçi olduklarını” söyledi.

Mahkeme tanıkların dinlenmesine, Salman’ın tedavi edildiği Mersin Toros Devlet Hastanesi’ne yazı yazılarak yapılan tedavi işlemlerinin mahkemeye bildirilmesine karar verdi. Mahkeme 30 Mayıs’a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Mersin’in Mezitli ilçesinde, 41 yaşındaki Müzik öğretmeni Simay Salman isimli kadın apartmanının önündeki hamile kediye mama verdiği esnada 63 yaşındaki Ramazan Benli tarafından darbedildi.

4 Haziran 2023 tarihinde yaşanan saldırının ardından Salman, darp raporu alıp Benli’den şikâyetçi oldu ve basit yaralama suçundan dava açıldı. Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi ise 21 Aralık 2023 tarihinde tartışma yaratacak bir karara imza attı. Benli’ye sadece 2 bin 240 TL adli para cezası verildi. Mahkeme bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yani Benli’nin, 5 yıl suç işlemediği sürece 2 bin 240 TL’lik bu para cezasını bile ödemeyeceği anlaşıldı.

BirGün’ün bu skandal zincirini haberleştirip gündeme taşımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu. Bakanlığın avukatı tarafından, 9 Ocak’ta mahkeme kararına yapılan itirazda, “Benli’nin cezasında indirim yapılmasının, alt sınırdan ceza verilmesinin hukuken ve vicdanen doğru olmadığı” belirtildi.

Salman, uğradığı saldırı sonrasında devam eden tehdit ve tacizler nedeniyle öğretmenliği bıraktığı açıklayarak, “Neredeyse teşekkür edecekler iyi yapmışsın eline sağlık diye. Saldırıya uğradığım günden beri travma sonrası stres bozukluğu teşhisi ile psikolojik tedavi görüyorum. Mesleğime ara vermek zorunda kaldım. Memleketimi terk etmek zorunda kaldım. Evimde oturamaz duruma geldim” demişti.