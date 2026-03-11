Kadına şantaj yapıp defalarca para aldı

Bir sanatçının kardeşi ‘şantaj’ suçlamasıyla tutuklandı. Ankara’da öğrenci olduğunu belirten 33 yaşındaki İranlı P.S.E., ünlü bir müzik grubunun solistinin kardeşi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Alper A'nın kendisine şantaj yaptığını ifade ederek şikâyetçi oldu.

3 Mart 2026 tarihinde ifade veren P.S.E. Alper A. ile 2025 yılının Mayıs ayında sosyal medyadan tanıştığını ve bir süre sonra da sevgili olduklarını söyledi. P.S.E. Alper A. ile iki defa görüşüp buluştuklarını, daha sonra telefon üzerinden görüntülü görüşmeler yaptıklarını, görüntülü görüşmelerde üzerinde kıyafet olmadığını ve daha sonra Alper A’nın borç ödemek üzere kendisinden para istediğini, farklı tarihlerde farklı IBAN numaralarına toplamda 2 milyon 311 bin 570 TL para gönderdiğini anlattı.

DEFALARCA PARA İSTEDİ

P.S.E. son olarak kendisinden 75 bin TL daha isteyen Alper A’ya parasının bittiğini söyledi. Ancak P.S.E’nin ifadesine göre, para göndermediği için Alper A. kendisine “Tamam sen ciddiyeti göreceksin, bugün bu ilişki bitecek, benim hayatım bitecek, atayım mı foto n'apayım söyle?” diye mesaj gönderdi.

Alper A’ya fotoğrafları paylaşmaması için “para bulacağını söyleyip” 65 bin TL daha gönderdiğini ama 10 bin TL daha istediğini anlatan P.S.E. isimli kadın, “Son olarak Alper A, gece vakti yazıp, yarın öğlene kadar 50 bin TL daha istedi” dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

P.S.E. ifadesinde korktuğu için para gönderdiğini, uzaklaştırma kararı talep ettiğini, Alper A’dan davacı ve şikâyetçi olduğunu söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla “şantaj” suçlamasıyla gözaltına alınan Alper A. suçlamaları reddetti. Alper A. çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.