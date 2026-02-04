Kadına şiddet bitmek bilmiyor

Haber Merkezi

AKP iktidarının uyguladığı politikalar nedeniyle ülke genelinde kadınlara yönelik şiddet olayları artarak sürüyor. Erkeklerin hedefi olan kadınlar yine katledilmeye, şiddet görmeye ve istismara uğramaya devam etti.

YARALANDI

Antalya Kepez'de 7 aylık hamile Hatice A. adlı kadın evli olduğu erkek Abdullah A. tabancayla bacaklarından vurarak yaralandı. Saldırgan Abdullah A.’nın olayın ardından kaçtığı anlar sitenin güvenlik kamerasına anbean yansırken saldırganın elinde plastik eldiven olduğu

görüldü.

ŞİDDET GÖRDÜ

İskenderun'da 1 Şubat'ta E.K. ile Y.Y. isimli iki erkek sosyal medyadan tanıştıklarını iddia ettikleri S.B ile bir adreste buluştu. S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayan şüpheliler, cinsel saldırıda bulundu. Şüpheliler daha sonra genç kadının 2 bin 200 TL'sini ve cep telefonunu gasbedip, kaçtı. S.B'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelileri saklandıkları adreste gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 bıçak, çekiç, gasbedilen para ve olayda kullanılan kablo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki Nimet Kılıç’ın cansız bedeni köyün 2,5 kilometre uzaklığındaki dere yatağında bulundu.

TUTUKLANDI

Muğla’nın Milas ilçesinde 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Özlem Arslan’ın bıçaklanarak öldürülmesine katil zanlısı erkek Nihat Arslan gözaltına alındı.Bodrum’da bir markette çalışan Özlem Arslan, evinden çıkıp işe gitmek üzereyken İsmetpaşa Mahallesi’nde sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğramış, boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.