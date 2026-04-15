Kadına şiddet davasında emsal karar: Mahkeme kaldırım taşını silah saydı

Gaziantep'te boşanma aşamasında olduğu Nazlı Yavuz'a (27) kaldırım taşı ile defalarca vurup, ağır yaralayan Feyzullah Yavuz'un (40) dosyası, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Savcı, mütalaasında, sanığın yerden aldığı kaldırım taşının 'silah' sayıldığını vurguladı.

Feyzullah Yavuz'un 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasını talep savcı, mütalaasında, "Şüphelinin önce mağduru tekme atarak daha sonra yerden silah sayılabilecek olan taşı alarak yüzüne birden fazla vurarak darp ettiği" ifadelerine yer verdi.

Olay, 27 Ocak'ta Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi.

Nazlı Yavuz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evli olduğu Feyzullah Yavuz'dan boşanmak için mahkemeye başvuru yaptı.

Feyzullah Yavuz, kararından vazgeçmesi için daha önce de şiddet uyguladığı evli olduğu kadını adliyeye götürmek istedi.

Bu sırada aralarında tartışma çıktı; Feyzullah Yavuz, kaldırım taşıyla boşanma aşamasında olduğu kadına vurdu.

Feyzullah Yavuz gözaltına alınırken, Nazlı Yavuz Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

DAVA AÇILDI

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yavuz'un kafatasında ve burnunda kırık tespit edildi.

Nazlı Yavuz hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Feyzullah Yavuz 29 Ocak'ta tutuklandı.

Davanın ikinci duruşması, 8 Nisan'da Gaziantep 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, toplanan somut deliller kapsamında Feyzullah Yavuz'un 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan davanın görevsizlik kararıyla birlikte üst dereceli ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Savcı, mütalaasında ayrıca "Şüphelinin önce mağduru tekme atarak daha sonra yerden silah sayılabilecek olan taşı alarak yüzüne birden fazla vurarak darp ettiği, müşteki hakkında alınan kati hekim raporunda yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde olduğu" ifadelerine yer verdi.

ŞİDDET FAİLİNDEN PİŞKİN SAVUNMA

Tutuklu sanık Feyzullah Yavuz, savunmasında olay sırasında boşanma aşamasındaki Nazlı Yavuz'a vurmadığını ve düşme sonucu yerdeki taşlara çarptığını söyledi.

Sanık Yavuz, "Gelen belgelerde aleyhe olan hususları kabul etmiyorum, bir anlık tartışma yaşadık, eşimle itişip kalkıştık. Ben kendisini arabaya bindirmek istedim ancak kendisi düşerek yüzünü çarptı. Ben yuvamı kurtarmak istiyorum, kendisiyle barışmak istiyorum, kendisinden özür diliyorum. Ben arabadan indikten sonraki kısmı hatırlıyorum, sadece kendisinin yüzünden kan geldikten sonraki kısmı hatırlamıyorum. Kendisi düşünce yüzünü yerde, boş arazideki taşlara çarpmıştır; kaldırıma çarpmamıştır. Ben kendisine kaldırım taşıyla vurmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum, ben kasten bir suç işlemedim. Olay bir anda gelişti, hatta ben kendisini hastaneye götürmek için geri döndüm ancak kendisi gitmişti. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKESİMESİNE GÖNDERİLDİ

Beyanların ardından mahkeme de sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, mevcut deliller doğrultusunda eylemin 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna hükmedip, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

''EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR KARAR''

Duruşma sonrası konuşan Avukat Emine Çavuş, "Kamuoyu vicdanını yaralayan, boşanma aşamasındaki erkek tarafından yüzünün taşla ezilmesi olayında Nazlı Yavuz dosyasında müvekkilimiz evli olduğu erkekten boşanmak istediğinden dolayı şikayetini geri çekmesi için zorbalanmış, bunu kabul etmediği için araçtan kaçmış; kovalamaca neticesinde evli olduğu erkek, Nazlı Hanım'ı yakalayarak kendisinin yüzünü taşla ezmiştir. İlk yargılamada asliye ceza mahkemesi, bu olayın eşine karşı kasten yaralama suçundan iddianame hazırlamışsa da yaptığımız savunmalar neticesinde kaldırım taşının silah sayıldığı, kişinin öldürme kastını barındırması hususlar değerlendirilerek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Verilen bu kararın yerinde olduğunu düşünüyoruz. Şiddet vakalarında emsal teşkil edecek bir karar olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilimizin şu aşamada takibi yapılmaktadır. Yüzünde, burnunda karıklar vardır. 6 aylık bekleme süresinin ardından kati raporu alınacak ve karar çıkacaktır. Müvekkilimizin yüzünde şekil kayıpları yaşandı" dedi.