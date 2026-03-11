Kadına şiddet failini ziyaret ettiler

Türk Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan ile Mersin Ülkü Ocakları Eğitimden Sorumlu İl Yöneticisi Mustafa Rahmi Çopur, kadına şiddet faili Ramazan Benli’yi ziyaret eti.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Metin Ercan, “Taş Medreseli Ramazan Benli ağabeyi geçirmiş olduğu ameliyat sonrası evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mersin’in Mezitli ilçesinde, 41 yaşındaki Müzik öğretmeni Simay Salman isimli kadın apartmanının önündeki hamile kediye mama verdiği esnada 63 yaşındaki Ramazan Benli tarafından darbedildi.

4 Haziran 2023 tarihinde yaşanan saldırının ardından Salman, darp raporu alıp Benli’den şikâyetçi oldu ve basit yaralama suçundan dava açıldı.

Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi Benli’ye sadece 2 bin 240 TL adli para cezası verdi, hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.

Salman, uğradığı saldırı sonrasında devam eden tehdit ve tacizler nedeniyle öğretmenliği bıraktığı açıklamıştı.