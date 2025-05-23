Kadına şiddet tehdidi altında barış olmaz

Haber Merkezi

Sosyalist Enternasyonal’in altı ayda bir düzenlenen Konsey Toplantısı, İstanbul’da CHP'nin ev sahipliğinde başladı. Açış konuşmalarını; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Sekreterliği Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak, Kadın Sosyalist Enternasyonal'in Genel Koordinatörü Chantal Kambiwa ve Kadın Sosyalist Enternasyonal’in Başkanı Janet Camilo yaptı.

Kadın Sosyalist Enternasyonal Genel Koordinatörü Chantal Kambiwa şöyle konuştu: "İstanbul’un adı bile çok güçlü bir sözleşmeyi hatırlatıyor bize. Benim ülkemin de onayladığı bir sözleşme. Birçoğumuz için burada bir araya gelmek tarihi açıdan da çok önemli. Sosyalist Enternasyonal Örgütü'nden her söz edişimde büyük bir heyecanla söz ediyorum. Çünkü ben Sosyalist Enternasyonal'daki ilk adımlarımı burada attım. Kadınların Sosyalist Enternasyonal'daki gelişimi ki evet çok önemli gelişimler var ben de onların örneklerinden biriyim, bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Umut taşıyoruz çünkü biz zaman içinde aslında Kadın Sosyalist Enternasyonal'inin de Sosyalist Enternasyonal'e de delege yollamasını sağladık.

ADALET İSTİYORUZ

Kadın Sosyalist Enternasyonal’in Başkanı Janet Camilo da kadınlara saygı gösterilmediğini belirterek şöyle konuştu: "Çoğu zaman bizleri susturuyorlar. Görünmez kılıyorlar. Değer verilmiyoruz. Biz bunu söylemlerimizde her zaman söylüyoruz ama bu söylemleri kırmak lazım sevgili kız kardeşlerim. Adaleti istiyor muyuz? Burada toplumsal cinsiyet olmadan adalet olmaz. Demokrasiye baktığımızda kadınlar özgür olmadan demokrasi de olmaz. Barış istiyorsak burada bir kadın şiddet tehdidi altında yaşarken barış da olmaz.

Bizim feminizmimiz sadece buradaki bir süs değil. Elitist bir feminizmden bahsetmiyoruz. Buradaki bağlamsal bir feminizmden söz etmiyoruz. Bizim feminizmimiz buradaki örgütsel bir mücadele. Sokak mücadelesi ve iktidar mücadelesi. Bu mücadeleyi sosyalist düşüncemizden, özgürlükçü düşüncemizden ayıramayız. Feminist ve sosyalist kadınların önderliğinde küresel bir dönüşüme olan bağlılığımızı yeniden taahhüt ediyoruz.”

Öte yandan hafta sonunu da kapsayacak konsey toplantısını açılış konuşmasını CHP Lideri Özgür Özel yapacak. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de bugün Türkiye'yi ziyaret edecek, konsey toplantısına katılacak.