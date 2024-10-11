Kadına şiddet uyguladı, sığındığı eve molotof attı: 2 fail erkek gözaltına alındı

Adana'da şiddet uyguladığı eşinin sığındığı babaevine molotoflu saldırıda bulunan koca ve kardeşi gözaltına alındı.

Şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö.'yle görüşmek üzere kayınbabası Osman Göğebakan'ın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki ikametinin önüne gelen damat Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, Fadime Ö'yü darp etti.

Eren Ö. ve kardeşi Mert Ö, daha sonra kadının sığındığı eve molotof kokteyli attı.

Saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan Fadime Ö. hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırgan kardeşler polis tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.