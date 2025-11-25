Kadına şiddete karşı “turuncu” yürüyüş

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Şiddete Karşı Bir Aradayız” ve “Birlikte Güçleniyoruz: Şiddetsiz Bir Kent İçin Kadın Dayanışması” temalarıyla düzenlenen etkinlikler “Eşitliğe Yürüyoruz” Farkındalık Yürüyüşü ile devam etti. “Şiddete karşı Bir Aradayız” pankartıyla başlayan yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, kadın sivil toplum kuruluşları ve derneklerinin başkanları ile temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve vatandaşlar katıldı.

Kadınlar turuncu giysileriyle Vasıf Çınar Meydanı’nda buluştu. “Şiddete Karşı Pedal Çevir” ekibi ise Karantina sahilinden yola çıktı. Bir araya gelen iki ekip, Lozan Kapısı’ndan Kültürpark’ta yer alan etkinlik alanına birlikte yürüdü. Vatandaşlar, evlerinin balkonlarından sloganlarla korteje destek verdi. Yüzlerce “turuncu” kıyafetli kadın, Kültürpark’ın Lozan Kapısı girişinde alkışlarla karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, 25 Kasım’ın önemine dikkat çekerek “Şiddet hem ülkemizin hem de dünyanın çok ciddi bir problemi. Sadece kadın için değil, çocuk için, hayvan dostlarımız için, dezavantajlı bütün bireyler için. Bununla ancak bir arada olarak mücadele edebiliriz. Farkındalık geliştirerek, bilinçlenerek. Şiddet psikolojik bir problem aslında. Bunu da onarmak için bir arada olup bu sorunu çözmeye odaklanmaktan başka şansımız yok. O yüzden bugün bir araya gelerek bu ciddi konuya dikkat çektik ve birbirimize güç verdik” diye konuştu. Ayrıca Kültürpark’ta yoga etkinliği düzenlendi. Kadınlar eğitmenler eşliğinde yoga yaptı.

PROGRAM SÜRÜYOR

Bugün Kültürpark’taki farkındalık programı kapsamında saat 18.00’e kadar eşitlik atölyeleri, dayanışma stantları, kısa film gösterimleri sürecek. Kültürpark’ta 16.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikler kapsamında “Eşit İzmir Eşit Dünya” adıyla her 10 dakikada bir gerçekleştirilecek canlı bağlantılarla kadın alanında uzman isimlerin yanı sıra işçilerden gazetecilere, akademisyenlerden sanatçılara, aktivistlerden sporculara kadar farklı alanlardan katılımcılar, şiddete karşı mesajlarını iletecek.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 24 Kasım’da başlayan atölyeler ise 27 Kasım’a kadar sürecek. Limontepe, Kınık, Cengizhan, Ödemiş, Bergama ve Tire’de kadın sağlığı, kadın hakları, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin etkileri ve çocukların bedensel söz hakkı gibi başlıklarda “Güçlenme Durakları” adıyla çeşitli atölyeler düzenlenecek.

İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Engelli Meclisi de Birleşmiş Milletler’in bu yılki “turuncu” temalı çağrısıyla şiddetsiz bir dünya talebine dikkat çekti. Kırmızı ayakkabılar sembolik şekilde kullanılarak kadın cinayetlerine hatırlatma yapıldı.