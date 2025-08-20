Kadına şiddeti engellemek isteyen yurttaş bıçaklandı: Saldırgan serbest bırakıldı!

Yalova'da bir markette çalışan kadının, eski erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğramasını engellemek isteyen yurttaş bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan 44 yaşındaki N.T. iş yerinde, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen 34 yaşındaki A.Y'nin saldırısına uğradı.

İddiaya göre, marketin önünde N.T.'ye tokat atan A.Y, ardından marketin içine girerek saldırısını sürdürdü. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyenlerden E.E, şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralı E.E, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, saldırı anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin market önünde ve içinde saldırısını sürdürdüğü, yurttaşların ise olaya müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.