Kadına şiddette birinciyiz!

Haber Merkezi

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, cinayet ve istismar 2024'te de sürdü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; bu yıl 223'ü şüpheli olmak üzere en az 608 kadın cinayeti gerçekleşti. FISA Çocuk Hakları Merkezi’nin 2024 Ocak-Haziran ayını kapsayan raporuna göre ise 343 çocuk “önlenebilir sebeplerden” yaşamını yitirdi. 34 çocuk devlet tarafından gerçekleştirilen yaşam hakkı ihlalleri sonucu hayatını kaybederken 17 çocuk şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

MA'nın haberine göre, var olan tablo kadınlar için de değişmedi. İktidarın “aileyi” önceleyen politikaları kadına yönelik şiddet ve katliamların önünü açtı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin verilerine göre ise, 11 ayda en az 411 kadın erkekler tarafından katledildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka "Bu yıl AKP sayesinde birçok birinciliğimiz de oldu. İstihdama katılım oranı en düşük ülkeler sıralamasında OECD birincisiyiz. Kadın işsizliği oranında OECD birinciyiz. Yüzde 38'lik kadına yönelik şiddet oranıyla OECD'de birinciyiz. Çocuk yoksulluğunda, OECD ikincisiyiz. TÜİK bile çocukların sağlıklı gıdaya erişiminin çok düşük olduğunu itiraf etmek zorunda kalıyor. Çocukların yüzde 62,4’ü ekmek ya da makarna ile karnını doyuruyor ve çocukların sadece yüzde 12,7’si et, balık ya da tavuk tüketebiliyor. Bu vahim tabloya rağmen iktidar yardımların çokluğu ile övünebiliyor" dedi.

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BİR GÜNDE 2 SALDIRI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 26 yaşındaki E.K. 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu 33 yaşındaki S.K. tarafından bıçakla ağır yaralandı. Gözaltına alınan S.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. E.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Antalya'da, komşusu Serhan Kaynar tarafından daha önce de evinin kapısının ateşe verildiği Tezcan K. isimli kadın, aynı erkeğin saldırısına uğradı. Tezcan K, “'Elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı. Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu" dedi. Kaynar, ifadesinde suçunu itiraf ederek, “Üst komşumu daha önceden tanımıyordum. 2 ay önce kapısını tinerle yaktıktan sonra polis merkezinde tanıştım. Kendisini öldürmeye karar verdim. Param olmadığı için topladığım kablolarla düzenek kurdum” dedi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Kaynar, 'Tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklandı.