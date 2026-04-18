Kadına yönelik şiddet haberlerde yok sayılıyor: Oran yüzde 1,3’e geriledi

Dünya genelinde kadına yönelik şiddet artarken, medyadaki görünürlüğü ise düşüyor. Yeni bir araştırma, bu çelişkinin boyutlarını gözler önüne serdi. The Guardian tarafından aktarılan küresel analizde, 1,14 milyar haber incelendi. Buna göre kadına yönelik şiddet, haberlerin yalnızca yüzde 1,3’ünde yer aldı. Bu oran son sekiz yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Araştırma ayrıca haberlerde erkek bakış açısının baskın olduğunu ve şiddetin yapısal nedenlerinin çoğunlukla görünmez kılındığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum, toplumsal farkındalık ve politika üretimi açısından ciddi bir risk oluşturuyor.