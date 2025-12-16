Kadını İstemeyen Teşebbüsler: KİT’lerde kadın oranı yüzde 12

AKP iktidarında kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle mali yapıları bozulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ndeki (KİT) kan kaybı, kaygı verici boyutlara ulaştı. Ekonomileri altüst olan, borçları katlanarak artan KİT’lerin personel sayısında da büyük kayıplar yaşandığı görüldü. KİT’lerin toplam personel sayısı içinde kadın personel sayısının düşüklüğü de dikkati çekti.

İSTİHDAMDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

KİT’lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam yapısına yönelik veriler, Kamu İşletmeleri Raporu ile ortaya konuldu. Veriler, kötü yönetim ve kamu zararı nedeniyle tartışılan kamu kuruluşlarındaki büyük erimeyi bir kez daha gözler önüne serdi. EÜAŞ, BOTAŞ, TTK, ÇAYKUR ve TCDD gibi kritik kuruluşların da aralarında yer aldığı Türkiye’deki 24 KİT’in 2025 itibarıyla personel sayısı belli oldu. 2015 yılında 119 bin 452 olan KİT’lerin personel sayısının, büyük bir düşüş ile 2024 yılının sonunda 98 bin 983’e gerilediği belirlendi. 2015-2025 döneminde KİT’lerdeki personel kaybı kayıtlara, 20 bin 469 olarak geçti.

YILDAN YILA ERİME

KİT’lerdeki 98 bin 983 personelim 47 bin 758’inin memurlar ve sözleşmelilerden, 51 bin 225’inin ise işçilerden oluştuğu kaydedildi. KİT’lerin personel gideri ise 108 milyar 121 milyon TL ile ifade edildi. AKP’nin ekonomi ve istihdam politikası nedeniyle KİT’lerde yaşanan personel kaybı, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2015: 119 bin 452

• 2017: 108 bin 371

• 2019: 106 bin 312

• 2021: 99 bin 661

• 2022: 99 bin 495

• 2023: 98 bin 922

• 2024: 98 bin 983

KADININ ADI YOK

KİT personelinin profili de Kamu İşletmeleri Raporu ile paylaşıldı. Buna göre, toplam 98 bin 983 bin KİT personelinin yalnızca yüzde 12’sinin kadınlardan oluştuğu bildirildi.