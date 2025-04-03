Kadını kedilere baktığı için katletmiş
İzmir’de Ahmet Fırat adlı erkek, tartıştığı evli olduğu Nuran Fırat’ı 25 bıçak darbesiyle katletti ardından cesedinin fotoğraflarını çekti. Olay Karabağlar ilçesinde yaşandı. Ahmet Fırat, Nuran Fırat’ı kesici aletle katlettikten sonra kaçtı. Sağlık ekipleri, Nuran Fırat’ın hayatını kaybettiği belirledi.
Urla’da yakalanan Ahmet Fırat tutuklandı. Ahmet Fırat hakkında ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Fırat ilk duruşmada, sokak kedilerine baktığını, bu yüzden çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söyledi.
Mahkeme, sanık Fırat’ı indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan Fırat’ın, Nuran Fırat’ı öldürdükten sonra 3 farklı noktadan fotoğrafını çektiği, olaydan sonra küçük kızlarını komşuya bıraktığı, sanığa haksız tahrik uygulanmadığı kararda yer aldı.