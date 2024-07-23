Kadını öldüren erkeğe müebbet hapis istemi

Haber Merkezi

Bursa’da boşanma olduğu 42 yaşındaki Seher Kındaç’ı öldüren Turgay Kındaç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, 6 ay sonra tamamlandı.

İddianamede Kındaç’ın savunmasına da yer verildi. Tutuklu sanığın suçunu itiraf ettiği belirtilen iddianamede, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen Turgay Kındaç’ın, öldürdüğü eşinin cep telefonu ve kredi kartını aldığı, kartından para çektiği ve cep telefonunu da sattığı gerekçesiyle ‘Nitelikli yağma’ ve ‘Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçlarından da 15 yıla kadar hapsi istendi.

Öte yandan İzmir’in Bayraklı ilçesinde önceki gün birlikte yaşadığı 20 yaşındaki Sidar Şimşek’i av bıçağı ile öldüren İzzet Demir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya’da ise boşanma aşamasındaki eşi T.C.T.’yi darbeden A.T. adlı erkek, "Senin hakkın ölüm, öleceksin" diyerek ölüm tehdidinde bulundu. A.T, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.