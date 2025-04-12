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Kadının 14 şikâyeti sonuçsuz kaldı

Kadın
  • 12.04.2025 05:00
  • Giriş: 12.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 12.04.2025 05:00
Kadının 14 şikâyeti sonuçsuz kaldı
Fotoğraf: Depo Photos

Haber Merkezi

Elazığ’da Kadir Onur Kenter tarafından sistematik olarak tehdit ve şiddete maruz bırakılan Meral Z.’nin yaptığı 14 şikâyet sonuçsuz kaldı. Yetkililere seslenen Meral Z., şiddetin dozunu arttığını belirtti.

MA’ya konuşan Meral Z., “Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 10 gün önce beni öldürmeye çalıştı. Sosyal hizmetlere gittim. Elektronik kelepçe talebinde bulundum. 2 gün sonra yine saldırdı. Hakaret ve tehditte bulundu. Ardından sosyal medyada paylaşmak durumunda kaldık. Paylaşımdan bir gün sonra gözaltına alındı. Hemen ardından da serbest bırakıldı. Korkuyla yaşıyorum” dedi.

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