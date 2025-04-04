Kadının evine giderek ateşli silahla tehdit etti

Haber Merkezi

İstanbul’da M.C. isimli erkek, boşanma aşamasındaki kadının kapısına dayanarak havaya ateş açtı ve silahla tehdit etti. Olay Ataşehir'de yaşandı. M.C., eskiden evli olduğu kadının evinin önüne gitti. İkili arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle M.C., yanında getirdiği tabancayla havaya ateş açtı.

Kadın yanına gelmeyince M.C. bu kez de intihar etmeye kalkıştı ardından evin çevresinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese giden polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ataşehir Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanan M.C, tutuklandı.