Kadının içsel dönüşüm hikâyesi

Kültür Sanat Servisi

Yazar İpek Kocaman’ın Profil Yayınları’ndan çıkan yeni romanı ‘Matilda Duru’, okuru bir kadının kendiyle ve kaderiyle hesaplaşmasına davet ediyor. Duru’nun yolculuğunda içindeki Matilda’nın fısıltıları giderek büyüyor, kimlik sorgulamaları ve kırılma anlarıyla örülü bir hikâye beliriyor.

Kocaman, kadınların kendini yeniden keşfetme çabasını, aşk-sadakat-özgürlük üçgenindeki sıkışmış ruh hallerini ve anneliğin beklenmedik yüzleşmelerini işliyor. Yazar, kitabı için “Bu hikâye bir kadının yeniden doğuşu. Hepimizin içindeki küçük çocukla barıştığımızda özgürlüğümüzü bulduğumuza inanıyorum” diyor.