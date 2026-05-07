Kadının işi, aşı, güvencesi yok

Kayra AKBULUT

Geçim sıkıntısı, işsizlik, güvencesizlik kadınları daha da fazla etkiliyor. Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Arun’unu ekibiyle birlikte çalışma durumun gerçekliğini ortaya koyuyor. Kız Çocuklarına Destek Derneği’nin katkılarıyla yapılan ‘’Genç Kadınların Antalya’ya İlişkin İhtiyaç ve Beklentileri’’ başlıklı araştırma, kentte yaşayan 18-35 yaş arası 250 kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Araştırmanın hedefi raporda ‘’Genç kadınların kent yaşamında karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaçları görünür kılmak, bu ihtiyaçların yerel düzeyde karşılanmasına dönük kanıt temelli bir zemin oluşturmak’’ şeklinde özetlendi.

Çalışmanın çıkış noktasına ilişkin şöyle denildi: ‘’Genç kadınların yerel karar alma mekanizmalarına katılımı eşitlik, kapsayıcılık ve demokratik süreçlerin güçlenmesi açısından kritik görülmekte. Buna karşın Antalya özelinde genç kadınların ihtiyaçlarının yeterince ‘haritalandırılmaması’ ve politika yapım süreçlerinde seslerinin sınırlı kalması, projenin çıkış noktası olarak tanımlanmakta.”

Çalışmada kadınlara ‘sağlık, konut ve çevre, sosyal ilişkiler, kültür-sanat-spor ve yaşam standartı’ başlıklarında sorular yöneltildi.

YARISI İŞSİZ

Katılımcıların yüzde 50,4’ü bir işte çalışmıyor. Rapora göre yarısının geliri ise 11 bin 500 liranın altında. Ortalama aylık gelir ise asgari ücretin de altında kalarak 25 bin 152 lira oldu.

Bu durumun gelir dağılımının dengesizliğine ve önemli bir ekonomik kırılganlığa işaret ettiği belirtildi.

En çarpıcı verilerden biri ise her yüz kadından 16’sının hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması.

Kadınların temel ihtiyaçlara dahi erişimde zorlandıkları da görüldü. Öğrenci, işsiz ya da çalışan fark etmiyor, katılımcıların yüzde 62’si yılda bir haftalık bir tatil bile yapamıyor. Yüzde 33,6’sı ise gün aşırı tüketmesi gereken “et/tavuk/balık” yiyemediğini bildirdi.

Yüzde 23,2’si evi yeterince sıcak tutmakta dahi zorluk yaşadıklarını söyledi.

Ekonomik koşullar kadınların bağımsız hayatlar kurmasını da zorlaştırıyor. Genç kadınların yalnızca yüzde 17,6’sının kendi evinde yaşayabildiğini belirtti. Yüz yüze yapılan çalışmada bağımsız bir yaşam kurmakta zorluk çektikleri saptandı. Katılımcıların yarısından fazlası aile yanında yaşamakta, yüzde 19,6’sı yurtta kalmakta. Raporda “Bu bulgu, konut meselesinin yalnızca fiziksel barınma değil, bağımsız yaşam kurabilme, kiracılık güvencesi ve yaşamın sürekliliğiyle ilgili olduğunu göstermekte” denildi. Hemen her gün bir kadının yaşamdan koparıldığı bir ortamda ülkenin her yanında olduğu gibi katılımcı kadınların yüzde 54’ü mahallelerini güvenli bulmuyor.