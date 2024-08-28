Kadının tabutuna erkekler yaklaştırılmadı

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddetin ve cinayetin ardı arkası kesilmiyor. Muğla’da boşanma aşamasında olduğu Muhittin Kıvrık tarafından katledilen Senem Kıvrık dün son yolculuğuna uğurlandı. Senem Kıvrık’ın tabutu, Kurşunlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak taşındı.

Öte yandan bir erkek şiddeti de Bursa’da yaşandı. Doğanbey Caddesi’nde sokak ortasında otomobili durduran S.B. isimli erkek, kadın arkadaşı H.K.’yi araçtan zorla indirerek darbetti. Yere savrulan kadın, kendisini savunmak amacıyla S.B.’nin yüzüne telefonunu fırlattı. O anlar, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından H.K., emniyete giderek S.B.’den şikâyetçi oldu. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.B.’yi gözaltına aldı. Şüpheli S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.