Kadınlar 4x200’de ilk Avrupa Şampiyonluğu

Spor Servisi

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda yüzme kadınlar 4x200 metre serbest stil bayrak yarışı finalinde milli takım bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad’da Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu’nda devam eden şampiyonada, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Zehra Duru Bilgin’den oluşan bayrak takımı, 8.01.58’lik derece ile 19+ yaş yeni Türkiye rekoru kırarak üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bu madalya, Türkiye’nin yüzmede bayrak takımı olarak büyüklerde elde ettiği ilk Avrupa Şampiyonası madalyası oldu.