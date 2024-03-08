Kadınlar 8 Mart'ta Taksim'de: Engellemelere rağmen yürüyüş başladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar, Taksim'de buluştu. İstanbul Valiliği'nin yasağına rağmen kadınların Taksim'deki yürüyüşü başladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Feminist Gece Yürüyüşü için kadınlar, Taksim'de buluştu.

İstanbul’da ise her yıl Taksim'de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü, bu yıl da yasaklandı.

Ancak kadınlar yasaklara rağmen Taksim'de bir araya geldi.

Kolluk güçleri, Karaköy ve Şişli arasında Taksim Meydanı’na çıkan bütün sokakları kapattı.

İstiklal Caddesi’nin her sokağında polis barikatlarıyla karşılaşan kadınlar, eylem alanına ulaşmak için emniyet güçleriyle kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan kitle ise kadınların alanda toplanması için beklerken, “Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz” sloganıyla sokakların kapatılmasına tepki gösterdi.