Kadınlar alanlardan seslendi: Öfkemiz büyük

Haber Merkezi

İzmir Menemen’de şiddete karşı alanlara çıkan kadınlar ‘‘Failleri değil kadınları koruyun’’ çağrısı yaptı. Zonguldak’ta da ‘‘Tepkili ve öfkeliyiz’’ diyen kadınlar ‘‘Birlikte mücadele etmeliyiz’’ çağrısı yaptı.

Öte yandan İstanbul Bayrampaşa'da geçen yıl evli olduğu Meryem Çap'ı öldüren sanık Şeyhmus Çap, ‘‘eşe karşı kasten öldürmek’’ ve ‘‘ruhsatsız silah bulundurma’’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Samsun'da ise yolda yürürken yanından geçen kadına cinsel saldırıda bulunduğu için gözaltına alınan 29 yaşındaki O.A. tutuklandı.