Kadınlar Basketbol Ligi heyecanı başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 45. sezon, bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Süper Lig'de Fenerbahçe, 18 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Ligde Fenerbahçe'nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti. Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarla Galatasaray’ı geçti.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu. 2015-2016 sezonu play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca Avrupa kupalarında bu sezon Türkiye’yi 5 kadın basketbol takımı temsil edecek.