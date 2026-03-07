Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki tek kadın koç Tuğçe Canbaz'ın mücadelesi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Dardanel Çanakkale Belediyespor’un başantrenörü Tuğçe Canbaz, parkede başlayan spor yolculuğunu kenar çizgisinde sürdürerek dikkat çeken bir başarı öyküsüne imza atıyor.

Ortaokul yıllarında İzmirspor altyapısında basketbola başlayan Canbaz, lise son sınıfta takımıyla İzmir şampiyonluğu yaşadı.

Türkiye Şampiyonası’nın ardından Galatasaray’a transfer olan deneyimli isim, sarı-kırmızılı formayı dokuz sezon boyunca giydi ve takım kaptanlığı yaptı.

Mersin ve Kayseri’de de profesyonel olarak forma giyen Canbaz, 2018 yılında aktif basketbol kariyerini sonlandırdı.

ALTYAPIDAN A TAKIMA

Oyunculuk döneminde çalıştığı antrenörlerin saha içindeki kararlarından etkilendiğini belirten Canbaz, bu süreçte antrenörlüğe yöneldi.

Teknik kariyerine Dardanel Çanakkale Belediyespor altyapısında erkek takımını çalıştırarak başlayan Canbaz, daha sonra kulübün kadın takımının başına geçti.

Canbaz yönetimindeki Çanakkale temsilcisi, iki yıl üst üste elde ettiği şampiyonlukların ardından alt liglerden Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Bu sezon ligde görev yapan tek kadın başantrenör olan Tuğçe Canbaz, takımını ligde tutmayı başararak dikkat çekti.

“YAPAMAZ DİYENLER OLDU”

Antrenörlük kariyerinde çeşitli zorluklarla karşılaştığını dile getiren Canbaz, bu süreçte inancını kaybetmediğini söyledi.

Başaramayacağını düşünenlerin olduğunu belirten Canbaz, “Açıkça ya da dolaylı olarak ‘yapamaz’ diyenler vardı. Korktuğum, düştüğüm, pes etmek istediğim anlar oldu ama kendi kendime ‘Sen güçlüsün, yaparsın’ dedim.” ifadelerini kullandı.

Kadınların spor dünyasında daha fazla yer almasının önemine değinen Canbaz, antrenörlükte cinsiyetten çok bilgi, emek ve çalışmanın belirleyici olduğunu vurguladı.

ROL MODEL OLMAK İSTİYOR

Hem saha içinde hem de saha dışında kadınlara örnek olmak istediğini belirten Canbaz, sporcularıyla açık ve samimi bir iletişim kurmaya çalıştığını söyledi.

“Sahadaki duruşumla ve yaptığım işlerle genç sporculara ve kadınlara rol model olmak istiyorum.” diyen Canbaz, kadınların hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini ifade etti.

45 yaşında olduğunu ve hâlâ hayallerinin bulunduğunu dile getiren Canbaz, “Bir şey için geç kaldığınızı düşünebilirsiniz ama çabalarsanız yapabilirsiniz. Hiçbir kadın hayallerinden vazgeçmesin.” dedi.

Basketbolun insanlara mücadele etmeyi öğrettiğini belirten Canbaz, hayatın da spor gibi olduğunu vurgulayarak sözlerini, “Düşebiliriz ama yeniden ayağa kalkıp mücadele etmeye devam etmeliyiz.” ifadeleriyle tamamladı.