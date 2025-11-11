Giriş / Abone Ol
Kadınlar Birlikte Güçlü'den iş cinayetinde ölen 6 işçi için eylem çağrısı

Kadınlar Birlikte Güçlü, Dilovası’ndaki yangında 3’ü çocuk 6 kadın işçinin ölümünü protesto etmek için bu akşam Tünel Meydanı’nda eylem düzenleyecek.

Güncel
  • 11.11.2025 10:00
  • Giriş: 11.11.2025 10:00
  • Güncelleme: 11.11.2025 10:40
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Kadınlar Birlikte Güçlü (KBG), Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde çıkan yangında 3'ü çocuk 6 kadın işçinin ölümüyle ilgili olarak basın açıklaması düzenleyecek.

KBG, eylemin bu akşam (11 Kasım) saat 20.00’de İstanbul Tünel Meydanı’nda yapılacağını duyurdu.

Yapılan çağrıda, "Dilovası'nda kadınlar, kız çocukları iş cinayetinde öldürüldü. Ucuz ve güvencesiz çalıştırılmaya, iş güvenliği önlemleri alınmaksızın hayatlarımızın hiçe sayılmasına isyandayız" denildi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nde dün (8 Kasım) Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Ravive Kozmetik parfüm doldurma işletmesinde çıkan yangın sonucu 3'ü çocuk 6 kadın hayatını kaybetmişti.

Yangında, Cansu Esatoğlu (16), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (17), Şengül Yılmaz (55), Esma Gikan ve Hanım Gülek (65) yangında yaşamını yitirmişti.

Yangının ardından fabrikanın daha önce CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıkmıştı. Firma ile ilgili çalışanların 2024'te yaptığı şikayette işçilerin sigortasız çalıştırıldığı yemek paralarının dahi verilmediği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle SGK Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personel açığa alınmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı.

