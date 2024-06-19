Kadınlar bu yıl ‘Parola: Barış’ diyor

21. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali pandemiden sonra bu yıl yeniden izleyicisiyle yüz yüze buluşuyor. Filmmor Kadın Kooperatifi’nden Melek Özman “Şiddet sürerken festivali yapmakta ısrar etmezsek kendimizden utanırız” diyor.

Deniz Burak BAYRAK

20 Haziran’da ‘Parola: Barış’ diyerek sinemaseverleri selamlamaya hazırlanan festival; İBB Mahalle Evleri, İBB Beyoğlu Sineması ve Fransız Kültür Merkezi’nde 30 Haziran’a kadar devam edecek. Festival açılışını Filistin’de devam eden savaşı kadrajına alarak yapacak. Filmmor’un sosyal medya hesaplarından paylaşılacak linkle sinemaseverler açılış filmi "Filistin’i İşlemek"i açık seansta hep birlikte izlemeye davet edilecek. Kadınlara mahsus bir festival ve forum alanı olmayı dileyen Filmmor Kadın Kooperatifi’nden Melek Özman ve Ülkü Songül ile konuştuk.

Kadınların her gün şiddete maruz kaldığı, ötekileştirildiği, öldürüldüğü bir coğrafyada ‘kadın’ odaklı bir festivali 21 yıldır sürdürebilmek ne etkileyici bir inat ve ısrar diye düşündük. Bu inattan söz ederek söyleşiye başlayalım istedik.

“Bunca şiddet, kadın cinayeti haberine rağmen kadınlar inatla ‘Şiddete, baskıya hayır’ diyor, boşanmakta ısrar ediyor. Erkek şiddeti ‘kadınlar ayağını denk alsın, itaat etsin, ibret alsın’ diye sürüyor. Kadın cinayetleri hepimizi kahrediyor fakat aynı zamanda kadınların ölümü göze alarak şiddetsiz, özgür yaşama inadını da gösteriyor. Bu inat sürerken biz festivali yapmakta ısrar etmezsek kendimizden utanırız” diye söze başlayan Özman, eşitsizliğin, ayrımcılığın keskin olarak yaşandığı bir sektörde kadınların yüz akı filmler ürettiğini fakat yine de bu koşullarda kadınlara mahsus dayanışma alanlarına ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Özman buna ek olarak; “Biz de payımıza düşenlere inatla bu festivali sürdürme sorumluluğu duyuyoruz. 21 yıldır polis eşliğinde hatta özel timle gezici festival yapmak, yasaklanan filmler, Kültür Bakanlığı tarafından ‘uygunsuz bulunan’ bir festival olmak vs bu inadı büyütüyor. Umarız takatimiz yeter de bu festivali bizden daha az inat ve sorumlulukla, daha çok coşkuyla ve keyifle yapacak gelecek kuşaklara taşıyabiliriz” diyor.

FİLİSTİNLİ KADINLAR

Festival bu yıl ‘Parola: Barış’ mottosuyla Filistin’deki savaşı merkeze alan bir açılışla başlıyor. "Filistin’i İşlemek" bize neyi fark ettirecek? Yanıtı Songül’den şöyle geliyor: “Filistin’i İşlemek", festivalde daha önce de gösterdiğimiz, Carol Mansour’un -Leyla Halid’den Dina Nasser’e- 12 Filistinli kadının sürgün deneyimlerini, hikâyelerini anlattığı bir film. Yeni bir şey fark ettirmeyecek, savaşın gürültüsünde duymadığımız Filistinli kadınları dinleme olanağımız olacak. Filmin yönetmeni Carol Mansour ile filmin herkese açık çevrimiçi gösterimi ile Türkiyeli izleyiciyle ulaşmasını istedik. ‘Parola: Barış’ diyerek, Filistin’i işleyerek festivale başlamak istedik.”

POLİTİK ŞİDDET SARMALI

Pandemi dönemi tüm toplum yaşamıyla birlikte kültür-sanat dünyasını ve özellikle büyük kitlelerle bir arada yapılan festivalleri de çok ağır bir etkiyle vurdu. Filmmor Kadın Filmleri Festivali de bu süreçte, 3 yıl boyunca, izleyicilerinden fiziksel olarak ayrı bir şekilde sürdürüldü. Bu çevrimiçi organizasyonların ardından festival ekibinin duygularını merak ediyoruz. Özman ve Songül’e hem bunu soruyoruz hem de pandeminin bu süreçte onlara neler öğrettiğini.

“2020’de pandemi ilan edildiğinde festivale bir hafta kalmıştı. Yarın kurgumuzun ne kadar kırılgan olduğunu hep birlikte öğrendik” diyen Özman, pandemi deneyiminin yeryüzüne bir şey katamadığını aksine insanın pandemiden sonra dünyaya kötülük salmaya devam ettiği eleştirisini kaydediyor.

Songül ise şu yanıtı veriyor: “Yüz yüze iletişimin yerini doldurmanın ne kadar güç olduğu, politik şiddet sarmalının iklim gibi herkesi nasıl etkilediğini yeniden görmüş olduk. Festival bir buluşma, dayanışma, paylaşma alanı neticede ve umarım bir daha bunu çevrimiçi denen yöntemle yapmak zorunda kalmayız.”

YEREL SEÇİM VE KADINLAR

Festivalin çok dikkat çekici ve farkındalık yaratacak başlıkları var. Ana bölüm olarak değerlendirilebilecek bölümün adı ‘Kadınlar Sineması’. Neredeyse her yıl bu bölüm-başlıkta filmler ve söyleşiler oluyor. Benzer durum ‘Feminist Bellek’ başlığı için de geçerli. Belli ki son yıllarda bellek tazelemeye özen gösteriyorlar. Bu yılki diğer başlıklar; ‘Parola: Barış’, ‘Hak Odaklı Sinema’ ve ‘Yerel Siyaset Yerinden Sinema’.

Burada yerel seçimlere bir parantez açmak istiyor Özman ve Songül, “Yerel siyaset kadınların hayatına doğrudan dokunuyor. Hele Türkiye’nin son dönem siyasi ikliminde mühim ve umutvar bir alan. Pandemiye kadar festival ile onlarca şehir gezerken, yerel siyasetin kadınları, kadınların yerel siyaseti nasıl etkilediğini görüyorduk. Bunun yerel seçim sonuçlarına da yansıdığını düşünüyorum. Bu sonucu görerek, yaşadığımız kentte, yerinde festival yapmak, festivali Beyoğlu dışındaki kadınlar için erişilebilir yapabilmek için festivali seçim sonrasına planladık.

Bu yıl İBB Mahalle Evleri festivalin mekânlarından. “Festivalin ilk yıllarından beri kadınların sinemaya katılımı, üretimi yanında erişimi gibi bir derdimiz var. Bu yüzden gezici bir kadın filmleri festivali olduk. Feminist olunca, hayatı değiştirmeye ikili ilişkilerden, evden, yaşadığı yerden başlamak gerekliliğinin farkında oluyoruz ama biz şehir şehir gezerken yaşadığımız kentte kadınların erişebildiği bir festival yapma olanağımız olmuyordu. Bu bir festivalin, hele de Filmmor gibi bağımsız, bütçesiz bir festivalin yaratabileceği bir olanak değil. Fakat İBB’nin kadınlara yönelik kreş, mahalle evi gibi çalışmaları, Beyoğlu Sineması gibi erişilebilir sinema mekânları bu olanağı var etti. İBB ile buluşarak, festivalle bu olanakları bir araya getirdik” diyor Özman.

Özman’ın sözlerini Songül şöyle tamamlıyor: “Erişilebilir bir festival yapmak için bazı teknik koşullar var; dilediğimiz her mahallede film gösteremiyoruz. Uygun salonu olan İBB Zafer ve Örnektepe Mahalle Evi’ne gidiyoruz ama Beyoğlu Sineması’na, İBB otobüsleriyle diğer semtlerden kadınların geleceği taşımalı seanslar da olacak. Hiçbir zaman izleyici hedefimiz olmadı ama her yıl hiç sinemaya gitmemiş yüzlerce, binlerce kadın daha festivale gelse diye bir dileğimiz oluyor. Umarım öyle olur, sinemada, mahallede, festivalde buluşuruz.”

Festival programına www.filmmor.org'dan ulaşabilirsiniz.