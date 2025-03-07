Kadınlar bugün hayatı durdurmak için grevde

Emek Servisi

DİSK, bugün yurt çapında kadın grevi düzenleyerek kadınların işyerlerinde ve evde yaşadığı eşitsizliğe karşı ses yükseltecek. Mor fularlarını takarak “Yaşamı durduruyoruz” diyen kadınlar, bugün bir gün boyunca iş bırakıyor. DİSK Kadın Komisyonu'nun çağrısı ile, Konfederasyona bağlı sendikaların örgütlü olduğu tüm işyerlerinde kadınlar grevde olacak.

Evde, işyerlerinde, atölyelerde, fabrikalarda ve plazalarda çalışan kadınlar, “Yaşamı durduruyoruz” diyerek iş bırakacak. Mor fularlarını takan kadınlar, eşit işe eşit ücret, şiddetsiz işyeri, güvenceli istihdam talepleriyle bugün 11 noktada meydanlara çıkacak. İstanbul'da Şişli Cevahir AVM önünde saat 12.30'da bir araya gelecek. İzmir'deki eylem saat 12.00'de Konak Pier önünde, Ankara'da Sakarya Caddesi'nde saat 12.30'da düzenlenecek.