Kadınlar, "Büyük Kadın Mitingi" için Ankara'da buluştu

Kadınların hayatlarına, özgürlüklerine ve kazanılmış haklarına yönelik saldırılar her geçen gün derinleşirken kadınlar, düşman politikalara karşı Ankara’da sokağa çıktı.

34 demokratik kitle örgütü ve meslek odasının oluşturduğu Kadın Mitingi Bileşenleri’nin çağrısıyla bu sabah erken saatlerde Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanmaya başlayan kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden nafaka ve Medeni Kanun tartışmalarına, 6284’ün uygulanmamasından kadın cinayetlerindeki artışa kadar süren topyekun saldırılara karşı ses yükseltiyor.

Fotoğraf: BirGün

Fotoğraf: BirGün

Fotoğraf: BirGün

Sabah erken saatlerden itibaren Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan kortejler, Tandoğan Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı.

Kortejler, kar yağışı altında "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!" , "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!" sloganları eşliğinde meydana yürüyor.

Fotoğraf: BirGün

Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan kadınlar, Tandoğan Meydanı'na yürüyor / BirGün

Kadınlar, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" , "Eşitlik için laiklik için adalet için ses çıkarıyoruz" , "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor" sloganları eşliğinde yürüyen kadın "Şeriat yasasına izin vermeyeceğiz" "Mirastır direniş" "İstanbul sözleşmesinden vazgeçmiyoruz", "6284 uygulansın" dövizleri taşıdı.

Fotoğraf: BirGün

Fotoğraf: BirGün

Fotoğraf: BirGün

Güncellenecek...