Kadınlar, "Büyük Kadın Mitingi" için Ankara'da buluştu
Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar Ankara’da Büyük Kadın Mitingi’nde buluştu. Sabah erken saatlerden itibaren Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan kortejler Tandoğan Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı.
Kadınların hayatlarına, özgürlüklerine ve kazanılmış haklarına yönelik saldırılar her geçen gün derinleşirken kadınlar, düşman politikalara karşı Ankara’da sokağa çıktı.
34 demokratik kitle örgütü ve meslek odasının oluşturduğu Kadın Mitingi Bileşenleri’nin çağrısıyla bu sabah erken saatlerde Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanmaya başlayan kadınlar İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinden nafaka ve Medeni Kanun tartışmalarına, 6284’ün uygulanmamasından kadın cinayetlerindeki artışa kadar süren topyekun saldırılara karşı ses yükseltiyor.
Sabah erken saatlerden itibaren Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan kortejler, Tandoğan Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı.
Kortejler, kar yağışı altında "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!" , "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!" sloganları eşliğinde meydana yürüyor.
Kadınlar, "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" , "Eşitlik için laiklik için adalet için ses çıkarıyoruz" , "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor" sloganları eşliğinde yürüyen kadın "Şeriat yasasına izin vermeyeceğiz" "Mirastır direniş" "İstanbul sözleşmesinden vazgeçmiyoruz", "6284 uygulansın" dövizleri taşıdı.
Güncellenecek...